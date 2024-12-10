Члены новой студии работали над такими проектами, как Halo, Call of Duty, Destiny, Doom, Apex Legends и Battlefield

Не так давно группа из 12 человек, каждый из которых имеет богатый опыт работы в игровой индустрии, создали собственную студию — Legion Studios. Среди них есть специалисты, трудившиеся над такими проектами, как Halo, Call of Duty, Destiny, Doom, Apex Legends и Battlefield. Об этом можно узнать из трейлеры новой игры.

Студия только что представила свою новую игру под названием Covenant, которая станет приключенческим боевиком в жанре темного фэнтези. Игроков ожидает длинное и сложное путешествие, в ходе которого им предстоит открывать различные боевые стойки, оружие, заклинания и броню. Кадры из трейлера демонстрируют, что игра Covenant разрабатывается с использованием Unreal Engine 5, при этом представленные изображения берутся из предварительной альфа-версии, интегрированной в сборку игры. Несмотря на это, качество графики выглядит на высоком уровне, а игровой мир чрезвычайно проработан. Даже сюжетная составляющая, задающая атмосферу видео, вызывает ассоциации с серией Dark Souls.

На данный момент нет информации о дате выхода Covenant или предполагаемом временном интервале релиза, что вполне ожидаемо, поскольку игра впервые представлена широкой публике. Разработчики опубликовали некоторые общие системные требования для ПК, которые можно найти на странице игры в Steam.