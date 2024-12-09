Расследование связано со сделкой 2020 года, когда зелёный гигант приобрел компанию Mellanox

Как сообщает издание Bloomberg, Пекин инициировал проверку в отношении компании Nvidia в связи с подозрениями о нарушении антимонопольного законодательства, связанного со сделкой 2020 года. Это стало ответом на всё более строгие санкции со стороны Вашингтона, которые затрагивают ключевого игрока в сфере искусственного интеллекта, а также самую дорогую компания в мире.

Государственное управление по контролю за рынком начало исследование недавних действий Nvidia, а также условий приобретения Mellanox Technologies Ltd. Четыре года назад Пекин одобрил сделку, при этом поставив условие, что Nvidia не будет осуществлять дискриминацию в отношении китайских компаний. Китай был не против сделки Nvidia по приобретению Mellanox на сумму 7 миллиардов долларов, при этом установленное условие заключается в том, что израильская компания, занимающаяся производством сетевого оборудования, обязана предоставлять своим конкурентам информацию о новых продуктах в течение 90 дней после их появления у Nvidia.

Меры против Nvidia являются последней реакцией Пекина на усложнение технологических ограничений, введённых США, что произошло всего через неделю после того, как китайское правительство наложило запрет на экспорт ряда материалов, имеющих технологическое и военное применение.

Рыночная капитализация Nvidia значительно выросла в этом году из-за увеличившегося спроса на чипы для искусственного интеллекта, что сделало компанию одной из наиболее ценных публичных организаций.