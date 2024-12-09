Даже актуальный флагман не может справиться с максимальными настройками графики игры

Indiana Jones and The Great Circle выглядит великолепно благодаря технологии трассировке лучей, однако, даже самые современные графические процессоры не в состоянии обеспечить запуск игры в 4K при максимальных настройках графики с частотой кадров выше 30.

Однако, определенные снижения качества изображения могут исправить ситуацию. Трассировка лучей придаёт игре, созданной MachineGames, поистине уникальный визуальный стиль. Как и в других играх, поддерживающих трассировку лучей, таких как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, Indiana Jones and The Great Circle демонстрирует, что полное использование технологий трассировки будет доступно не раньше, чем через некоторое время.

Даже самый мощный на сегодняшний день графический процессор RTX 4090 не способен преодолеть порог в 30 кадров в секунду при разрешении 4K и максимальных графических настройках, как указывает тест, проведенный Mostly Positive Reviews. Этот топовый GPU также испытывает трудности с разрешением 1440p, еле достигая 50 FPS в рамках самого сложного сценария тестирования.

Кроме того, Indiana Jones and The Great Circle не только визуально впечатляет, но и предлагает интересный игровой процесс. Разработчики, как сообщали источники ранее, хорошо проработали сюжетную линию игры, несмотря на то, что основной упор делался на визуальную составляющую.