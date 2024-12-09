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Zelikman
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
самое доступное исполнение теперь продаётся за 275 тысяч рублей. Более премиальные варианты уже в районе 400 тысяч

 Накануне стало известно, что зарубежные ритейлеры и маркетплейсы повысили цены на остатки флагманских графических ускорителей Nvidia GeForce RTX 4090. Теперь, судя по всему, эту же тенденцию подхватили и отечественные продавцы.

 Если заглянуть, к примеру, в каталог интернет-магазина МегаМаркет, то по аналогии с иностранными площадками, самым доступным решением является ASUS TUF Gaming, стоимость которого находится на уровне 275 тысяч рублей. Остальные исполнения начинаются от 308 тысяч рублей.

 Как можно заметить, решения по типу ROG Strix или MSI Gaming X Trio начинаются от 400 тысяч рублей. Примерно такая картина наблюдается у всех отечественных продавцов.

 Учитывая, что уже в скором будущем будут представлены новые флагманские ускорители, которые по имеющимся данным, будут значительно отличаться в техническом плане и, вероятно, поступят в продажу по более доступной цене, многие наверняка предпочтут дождаться и приобрести GeForce RTX 5090.

 Если ранее резкое повышение цен обусловливалось майнингом криптовалют, то на сегодняшний день криптошахтёры наконец оставили рынок видеокарт в покое. Согласно различным майнинг-калькуляторам, добытчики криптовалют больше не заинтересованы в приобретении графических ускорителей. Окупаемость RTX 4090 составляет более трёх лет.

 Вместе с этим стоит понимать, что Nvidia прекратила поставки своих GPU не для того, чтобы завысить цены, а чтобы магазины скорее распродали остатки своих предыдущих поколений и рынок был готов к выходу линейки RTX 5000. Удастся ли распродать все имеющиеся видеокарты RTX 4090 с таким прайсом, сказать сложно.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 4090 #рынки
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