При замене компонентов, автомобиль приобретает внешний вид более современного седана варианта G60

Казахстанское ателье Forza Tuning представило новый комплект для шестого поколения седана BMW 5 серии (модель F10), который придаёт ему сходство с четырёхдверным вариантом актуальной восьмой серии (модель G60). Как указано на сайте компании, обвес можно заказать с доставкой по всем странам СНГ, однако, цена модификаций не раскрыта.

Комплект включает в себя бамперы, радиаторную решётку, капот, крышку багажника, крылья, боковые накладки, фары, фонари и насадки на выхлопные трубы. Также подчеркивается, что все элементы набора доступны для отдельной покупки. Дополнительно, компания Forza предлагает кастомизацию седана, включая кованые диски, альтернативные системы тормозов и выхлопа, а также дверные доводчики и интерьерный декор.

В Казахстане новая BMW 5 серии доступна для официальной продажи. В настоящий момент базовая версия 520i с мотором мощностью 190 лошадей стоит 60 тысяч долларов, что примерно 6 миллионов рублей.

В начале этого года американская студия Unici Design представила проект, в рамках которого была анонсирована стилизация четвёртого поколения BMW 5 серии (E39) в стиле современного спортивного автомобиля M4. Новый обвес планируется установить как на седаны, так и на универсалы.