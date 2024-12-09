Сообщается, что на это влияют изменение сезона, инфляция и ряд других факторов

В России средняя стоимость услуг автосервиса для ремонта и обслуживания автомобилей увеличилась на 26% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным, полученным от сети FitService. По мнению экспертов, причиной такого роста стали не только инфляционные процессы и увеличение расценок на услуги, но и сезонные измерения.

В ноябре владельцы автомобилей, в общем, оставляли в сервисах около 10 588 рублей, в то время как в сентябре эта сумма была выше и составляла приблизительно 11,2 тысячи рублей. Специалисты сети связывают это с желанием автовладельцев заранее подготовить свои машины к зимним условиям.

Также в условиях сложной экономической ситуации владельцы авто стали более внимательными к состоянию своих автомобилей, так как покупка новых машин отходит на второй план. Они готовы выделять больше средств на поддержание технической исправности транспорта, а регулярные работы проводятся вовремя или даже заранее.

Эксперты автосервисной сети наблюдают рост нормочасов на одного клиента, а также увеличение количества автозапчастей в одном чеке и повышение трудоёмкости ремонтов. Изменения в поведении автовладельцев выражаются в увеличении сроков эксплуатации автомобилей на фоне общего снижения пробегов.

К числу факторов, способствующих повышению стоимости ремонта, относятся рост арендной платы за помещения, увеличение зарплат работников и другие накладные расходы на содержание автосервисов.

В России также планируется легализовать использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей в рамках ОСАГО. Соответствующее предложение уже направлено от имени Российского союза автостраховщиков в правительство и различные ведомства.