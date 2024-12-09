Сообщается, что немалое количество покупателей возвращали свои гарнитуры

Невзирая на низкие объёмы продаж, Apple будет продолжать поддерживать Vision Pro. Ранее Тим Кук утверждал, что данное устройство не предназначено для широкой аудитории, а ориентировано на тех, кто желает испытать технологии будущего уже сегодня. Судя по всему, желающие опробовать передовые технологии оказалось не так много.

Даже те покупатели, которые потратили свыше 3499 долларов на Apple Vision Pro, в конечном итоге возвращали устройство, что повлияло на общие объёмы продаж. Как сообщает Марк Гурман, современные владельцы Apple Vision Pro используют устройство реже, чем ожидалось, и это становится проблемой, аналогичной той, с которой сталкиваются гарнитуры от Meta и других компаний. Похоже, что рынок нуждается в большем времени для развития и увеличения, прежде чем потребители начнут рассматривать такие устройства наряду со смартфонами.

С момента начала продаж Vision Pro в феврале компания реализовала менее полумиллиона устройств. При этом значительное количество владельцев Vision Pro не использует их так часто, как предполагала Apple. Конечно, эта проблема не является исключительной для Apple. Производители гарнитур, такие как Meta, также испытывают трудности с удержанием заинтересованности своих клиентов. Это усложнит задачу побуждения пользователей обновить своё устройство в будущем.

Такое поведение потребителей может объяснять, почему планируемая доступная версия Apple Vision Pro была отложена до 2027 года. Аналитик Минг-Чи Куо отметил, что не только высокая цена служит преградой для покупателей, но и отсутствие ясного сценария использования.