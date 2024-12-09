Forthing Lingzhi является лицензионной копией Mitsubishi Delica Space Gear, которая производится в КНР с 2001 года в различных модификациях.

Белорусский завод «Брестмаш» начнет производство семиместных минивэнов китайской марки Forthing Lingzhi под брендом BMG. Судя по информации, локализованная версия автомобиля получит название MP5.

Forthing Lingzhi является лицензионной копией Mitsubishi Delica Space Gear, которая производится в КНР с 2001 года в различных модификациях. В Беларуси планируется выпускать как версии с двигателями внутреннего сгорания, так и полностью электрические автомобили. Технические характеристики пока остаются неизвестными, но опытные образцы уже собраны, и в настоящее время идёт процесс их сертификации. В будущем завод надеется на выпуск до 10 тысяч минивэнов в год.

В России доступны два минивэна Forthing с бензиновым двигателем — M7 и Yacht, а электрическая версия Lingzhi известна под названием Evolute i-Van. Производство модели с электродвигателем мощностью 122 лошадиные силы и литий-железо-фосфатной батареей на 67,5 кВт*ч было организовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области еще год назад, но на рынок данная модель пока не поступила, хотя ранее прогнозировалось это на второй или третий квартал. Озвучивалась и цена — 3 065 000 рублей с учётом государственной субсидии. В настоящее время электрический фургон остаётся на официальном сайте бренда с пометкой «скоро появится в продаже».