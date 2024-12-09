Пекин планирует ввести 20-процентные скидки на товары, произведённые в Китае. Однако, речь идёт о госзакупках.

Предстоящая торговая конфронтация между Соединёнными Штатами и Китаем может привести к значительным изменениям в политике, особенно в области ценообразования. Обе страны собираются инициировать действия, которые в конечном итоге могут поднять торговые барьеры.

В сети активно обсуждается «тарифная политика» Дональда Трампа, которую он анонсировал еще до выборов. Теперь, согласно новому отчету DigiTimes Asia, Китай также решает воспользоваться сходной тактикой, планируя укрепление своего внутреннего производства.

Недавно было сообщено, что Министерство финансов разработало инициативу, которая позволит Китайской Народной Республике предлагать 20% скидку на товары, произведённые внутри страны, для официального использования. Это подразумевает, что все товары, выпущенные в Китае, будут иметь 20% скидку в своей стоимости. Однако, ключевым моментом является то, что эта мера касается лишь государственных закупок, что означает, что влияние на местную потребительскую индустрию будет минимальным. Это, безусловно, представляет собой верный шаг в продвижении национального производства.

Кроме того, стоит отметить, что данная политика ориентирована исключительно на промышленный сектор и не затрагивает другие области потребления. Это подразумевает, что решение преимущественно затрагивает американские компании, такие как Intel, AMD и NVIDIA, которые обладают прочной клиентской основой в Китае. В результате отечественные фирмы, получившие такой импульс, наверняка увеличат объёмы производства и инновационные разработки. Это в итоге ограничит присутствие американских товаров в Китае и создаст противовес стратегии Трампа.

Несмотря на то что китайским фирмам еще предстоит достичь уровня технологического лидерства, установленного американскими компаниями, все же наблюдается значительный прогресс. Компании, такие как Huawei, SMIC и Xiaomi, за последние несколько лет добились заметных успехов и в некоторых областях достигли сопоставимых с американскими показателей. Таким образом, можно с уверенностью предполагать, что масштабы китайского производства будут увеличиваться в будущем, что ставит под сомнение эффективность тарифной политики, введенной Трампом.