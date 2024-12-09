Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Китай разработал программу противодействия «тарифной политике» Дональда Трампа
Пекин планирует ввести 20-процентные скидки на товары, произведённые в Китае. Однако, речь идёт о госзакупках.

 Предстоящая торговая конфронтация между Соединёнными Штатами и Китаем может привести к значительным изменениям в политике, особенно в области ценообразования. Обе страны собираются инициировать действия, которые в конечном итоге могут поднять торговые барьеры.

 В сети активно обсуждается «тарифная политика» Дональда Трампа, которую он анонсировал еще до выборов. Теперь, согласно новому отчету DigiTimes Asia, Китай также решает воспользоваться сходной тактикой, планируя укрепление своего внутреннего производства.

 Недавно было сообщено, что Министерство финансов разработало инициативу, которая позволит Китайской Народной Республике предлагать 20% скидку на товары, произведённые внутри страны, для официального использования. Это подразумевает, что все товары, выпущенные в Китае, будут иметь 20% скидку в своей стоимости. Однако, ключевым моментом является то, что эта мера касается лишь государственных закупок, что означает, что влияние на местную потребительскую индустрию будет минимальным. Это, безусловно, представляет собой верный шаг в продвижении национального производства.

 Кроме того, стоит отметить, что данная политика ориентирована исключительно на промышленный сектор и не затрагивает другие области потребления. Это подразумевает, что решение преимущественно затрагивает американские компании, такие как Intel, AMD и NVIDIA, которые обладают прочной клиентской основой в Китае. В результате отечественные фирмы, получившие такой импульс, наверняка увеличат объёмы производства и инновационные разработки. Это в итоге ограничит присутствие американских товаров в Китае и создаст противовес стратегии Трампа.

 Несмотря на то что китайским фирмам еще предстоит достичь уровня технологического лидерства, установленного американскими компаниями, все же наблюдается значительный прогресс. Компании, такие как Huawei, SMIC и Xiaomi, за последние несколько лет добились заметных успехов и в некоторых областях достигли сопоставимых с американскими показателей. Таким образом, можно с уверенностью предполагать, что масштабы китайского производства будут увеличиваться в будущем, что ставит под сомнение эффективность тарифной политики, введенной Трампом.

#сша #китай #санкции #трамп #торговля
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
10
На АвтоВАЗе вновь приступили к сборке карбюраторных двигателей
4
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
6
Росморречфлот хочет доставлять грузы России в Китай и Турцию через Иртыш
+
Гиперзвуковой 'Орешник' из Белоруссии способен достичь Нью-Йорка и РЛС в Гренландии
+
Подросток из США за ночь заработал на созданной им криптовалюте 50 000 долларов
2
Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост польскими дронами "Гавия" с группой прикрытия
4
Бета-версия HyperOS 2.0 доступна для нескольких смартфонов Xiaomi и одной модели Redmi
+
Российские ракеты Р-37М теперь способны перехватывать F-16C
+
Серия смартфонов Samsung S25 получит больше функций искусственного интеллекта и новый Bixby
+
Китайская корпорация представила новое оборудование для щелочного электролиза водорода
1
Смартфоны Redmi Note 14 выходят на мировой рынок 9 декабря
2
"F-35 дорогие и устаревшие" - Илон Маск уронил акции Lockheed Martin, раскритиковав программу JSF
2
КБС «Стрелок» от «Триады-ТКО» предоставляет защиту 70% тела бойца
1
Подтвержден запуск Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus на глобальном рынке с сертификацией IP69
+
Indiana Jones and the Great Circle показывает, что видеокарты с VRAM менее 12 ГБ отживают своё
16
ЗРПК 'Панцирь-СМ' с новыми радарами наведения улучшает защиту против 'Storm Shadow' в три раза"
+
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
7
Функция Call Transcripts в One UI 7 предлагает расшифровку звонков на русском языке
+
Эксперт InfoBRICS Боснич: Запад напуган потенциалом российской ракеты "Циркон"
+

Популярные статьи

Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
+
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
+
Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
3
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
14
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
3
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
13
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
6
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
6
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
14

Сейчас обсуждают

Славик Егоров
02:39
В харде воздух, а не вакуум, в вакууме он не способен работать. Вопрос не попала ли влага через фильтр.
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
Александр Кияница
02:31
Так а надо этой игре что бы ее больше 40 потоков обрабатывало? Я вас сейчас шокирую - откройте диспетчер задач и увидьте сколько у вас потоков работает помимо этих 40 в игре. А игре этой не надо больш...
Doom Ethernal смогла всего на 1% загрузить пару 192-ядерных 384-поточных EPYC 9965 на базе Zen5c
Алексей Анатольевич
02:12
Да Пентковский В.М уехал из СССР потому что тогда в стране не ценили ученых. Но есть его интервью в американской прессе. Не помню точно как звучали его слова но что то по поводу того что он для америк...
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Staff727
02:09
А Москву и Питер слабо отключить на 3 дня?
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Veor
02:06
Для первого ребёнка ещё один SSD и HDD, для второго ребёнка четвёртый SSD и HDD, и.т.д. Сейчас у автора, я так понимаю, четверо детей, жена и всего 2 SSD с разным наполнением программным обеспечением?...
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Писец Писец
01:49
С -тся/-ться у автора полнейшая жопа, а в остальном в статье очень много воды и ноль фактов.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Александр Кияница
01:42
Потоки-шматоки. Абсолютно все игры используют параллельное программирование лет так 20, а с с++11 так вообще все. 40 потоков это пшик, но судить об этом так - очень поверхностно. Открой диспетчер wind...
ASML не опасается снижения выручки в 2025 году из-за антикитайских санкций
linux4ever
01:40
>или про Линукс Как он его доломал?
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
DIP32
01:31
Спикер Конгресса США призывает отложить финансирование Украины до инаугурации Трампа
Евгений Зайончковский
01:27
Роскомнадзор - сборище старых пердунов! Весь человеческий интеллектуальный потенциал собрал в глобальном интернете! Там огромное количество знаний и ценной информации, помимо, так пугающей Роскомнадзо...
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем