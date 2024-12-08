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Zelikman
Avatr продемонстрировала фото с испытаний своего нового кроссовера 08
В настоящий момент тестируются два прототипа, а премьера планируется до конца текущего года

 Китайская компания Avatr, созданная при сотрудничестве Changan, Huawei и CATL, опубликовала фотографии испытаний прототипов своей новой модели. Этот среднеразмерный седан, получивший внутреннее обозначение E16, в серийном производстве будет называться 08. Премьера автомобиля планировалась до окончания года, но производитель ещё не объявил точную дату.

 Внешний вид нового четырёхдверного автомобиля в некоторой степени напоминает уменьшенную версию Avatr 12. Прототипы проходят испытания под плотной маскировкой, однако, на фотографиях виден лидар на крыше и элементы освещения, выполненные в стиле, схожем с кроссовером 07. Одна из тестовых моделей оборудована традиционными задними зеркалами, в то время как на другой установлены камеры, которые, возможно, будут предложены в качестве опции. Изображение с этих камер будет выводиться на дополнительные экраны в салоне.

 Седан, как и первые три модели Avatr, построен на платформе CHN. Он будет предлагаться как в формате полного электромобиля, так и с последовательно-гибридным двигателем. Ожидается, что технические особенности будут переняты от младшего кроссовера. Будут варианты как с задним приводом, так и с полным. Электрическая версия оснащается задним мотором мощностью 343 лошадиных сил, к которому может добавляться передний агрегат мощностью 256 лошадей. Батарея имеет емкость 82,16 кВт*ч, обеспечивая пробег до 650 километров. В случае гибридной версии мощности электродвигателей ниже: 178 лошадей спереди и 314 лошадиных сил сзади.

 На чистом электричестве повседневный внедорожник может проехать до 230 километров, а общий запас хода с полным баком составляет 1100 километров. Цены на Avatr 07 варьируются от 219 900 до 289 900 юаней, что примерно от 3 до 4 млн рублей.

#китай #автомобили #транспорт #рынок #avatr
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