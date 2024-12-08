Стоимость новых устройств будет варьироваться от 799 до 899 долларов

В начале этого месяца MSI официально анонсировала свои портативные игровые консоли Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+. Однако в данном объявлении не указали дату начала продаж устройств, основанных на технологии Lunar Lake. Позже, в отдельном сообщении, компания подтвердила, что официальный старт продаж назначен на 26 декабря.

Важно отметить, что указанная дата относится к предварительным заказам. Компания также добавила, что продажи портативных игровых систем Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ начнутся 15 января 2025 года. Кроме того, MSI раскрыла информацию о ценах на эти устройства.

Claw 7 AI+ будет стоить 799 долларов, тогда как Claw 8 AI+ оценен в 899 долларов. Основные отличия между моделями заключаются в размере экрана, мощности аккумулятора и возможностях подключения. Интересно, что ранее компания MSI подтвердила информацию о том, что обе игровые портативные консоли будут оснащены процессором Intel Core Ultra 7 258V. Однако, теперь появились намеки на то, что также будет доступна другая конфигурация Claw 8 AI+, использующая процессор Ultra 7 256V.

Этот более бюджетный вариант игрового карманного компьютера может иметь более привлекательную цену, так как Core Ultra 7 256V будет также комплектоваться 16 ГБ оперативной памяти вместо 32 ГБ. Тем не менее, обе конфигурации обещают обеспечить лучшую производительность по сравнению с последним поколением MSI Claw.