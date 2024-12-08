Сообщается, что игру представят на The Game Awards 2024

Испанский инсайдер eXtas1s сообщил, что игра South of Midnight, разрабатываемая Compulsion Games, может быть представлена на The Game Awards 2024 с предполагаемым релизом в марте 2025 года. Он отметил, что на этом шоу у Microsoft будет меньше значимых анонсов по сравнению с предыдущими TGA.

South of Midnight была впервые показана на Xbox и Bethesda Showcase от Microsoft в июне 2023 года. Эта приключенческая игра от третьего лица погружает игрока в готическую фэнтезийную интерпретацию южных американских штатов. Главная героиня Хейзел становится Ткачихой — она восстанавливает магические связи с духами, после того как ураган обрушивается на её родной город Просперо. Освоив новые умения, Хейзел должна столкнуться с опасными существами и покорить их, чтобы спасти свою мать, разгадать сложные узоры общего прошлого своей семьи и найти путь к месту, которое станет для неё домом. Игроки будут использовать древнюю магию, чтобы восстанавливать существ и разбираться с травмами, которые их преследуют.

Недавно разработчики отметили, что их основной акцент направлен на повествование, а не на боевые элементы. Также геймеры могут ожидать, что сюжетная линия игры займёт примерно двенадцать часов, что является довольно скромным показателем по сравнению с большинство других приключенческих проектов. Важно отметить, что игра будет доступна через сервис Game Pass. South of Midnight создаётся с использованием Unreal Engine 4 и будет выпущена для ПК и Xbox Series S/X.