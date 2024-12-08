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Zelikman
South of Midnight может выйти уже в марте 2025 года
Сообщается, что игру представят на The Game Awards 2024

 Испанский инсайдер eXtas1s сообщил, что игра South of Midnight, разрабатываемая Compulsion Games, может быть представлена на The Game Awards 2024 с предполагаемым релизом в марте 2025 года. Он отметил, что на этом шоу у Microsoft будет меньше значимых анонсов по сравнению с предыдущими TGA.

 South of Midnight была впервые показана на Xbox и Bethesda Showcase от Microsoft в июне 2023 года. Эта приключенческая игра от третьего лица погружает игрока в готическую фэнтезийную интерпретацию южных американских штатов. Главная героиня Хейзел становится Ткачихой — она восстанавливает магические связи с духами, после того как ураган обрушивается на её родной город Просперо. Освоив новые умения, Хейзел должна столкнуться с опасными существами и покорить их, чтобы спасти свою мать, разгадать сложные узоры общего прошлого своей семьи и найти путь к месту, которое станет для неё домом. Игроки будут использовать древнюю магию, чтобы восстанавливать существ и разбираться с травмами, которые их преследуют.

 Недавно разработчики отметили, что их основной акцент направлен на повествование, а не на боевые элементы. Также геймеры могут ожидать, что сюжетная линия игры займёт примерно двенадцать часов, что является довольно скромным показателем по сравнению с большинство других приключенческих проектов. Важно отметить, что игра будет доступна через сервис Game Pass. South of Midnight создаётся с использованием Unreal Engine 4 и будет выпущена для ПК и Xbox Series S/X.

#гейминг #видеоигры #the game awards 2024 #south of midnight
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