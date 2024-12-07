Компания работает над повышением эффективности Intel Core Ultra 200S в гейминге

Результаты тестирования геймерских способностей чипов Intel Core Ultra 200S не оправдали надежд. Хотя на первый взгляд они не выглядят внушительно, есть надежда, что компания способна повысить скорость работы до уровня, позволяющего сопоставлять её с ведущими геймерскими чипами на рынке.

Однако не следует ждать, что они смогут конкурировать с возможностями Ryzen 7 9800X3D. Тем не менее, если свежие слухи окажутся правдой, можно будет увидеть их производительность, аналогичную или даже превышающую флагманские Raptor Lake.

По информации из форумов ROG, разработка микрокода 0x114 уже в процессе, и ожидается его выход в следующем патче BIOS. Это новое обновление, как сообщается, улучшает стабильность и совместимость системы, а также включает несколько других улучшений, способствующих оптимальной работе игр в сбалансированном режиме. Однако это обновление не следует рассматривать как окончательное решение проблем, о чем активно сообщала компания Intel и обещала выпустить официальное заявление, когда будет доступен окончательный микрокод.

Intel столкнулась с разочарованием по поводу отзывов о своём запуске, так как процессоры не соответствовали ожиданиям пользователей. Сейчас у компании нет мощных настольных процессоров, способных соперничать в играх с AMD Ryzen 9000X3D, которые в значительной мере занимают лидирующие позиции на глобальном рынке. Чипы Intel Arrow Lake действительно обеспечивают значительно лучшую эффективность по сравнению с предыдущими моделями, а также демонстрируют неплохое увеличение производительности, однако они, похоже, не ориентированы на игровой сегмент.