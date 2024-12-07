От большого количества игроков сервера Grinding Gear Games перестали работать

Накануне должен был стартовать ранний доступ к Path of Exile 2, однако из-за некоторых внутренних затруднений игроки пока не смогли зайти в игру. Разработчики из Grinding Gear Games решили внести последние изменения в базу данных из-за большого количества игроков, с нетерпением ожидавших старта, что оказалось неожиданностью для команды. В результате они провели обновления, чтобы подготовиться к волне пользователей. Однако процесс обновления не прошёл гладко, и сотрудники, занимающиеся базой данных, заявили, что доступ к Path of Exile 2 предоставят за «полчаса». Но это не оправдалось.

Пытаясь обновить базу данных разработчики столкнулись с дополнительными проблемами в игре. Всё началось с неполадок, которые «могли затронуть большинство пользователей», но быстро были решены. Команда уверила, что игра готова к запуску. Тем не менее, этого не случилось, поскольку команда столкнулась с новой проблемой конфигурации и сообщила о необходимости перезапуска игры. Вся информация об этом публикуется в их социальных сетях, где они предоставляют детальную пошаговую инструкцию о том, как они решают возникшие трудности.

Хотя им удалось устранить одну из проблем, они вновь столкнулись с аналогичным симптомом, вызванным другой ошибкой, когда несколько персонажей имели идентификаторы, совпадающие между собой. Они добавили, что продолжают активно работать над решением этих сложностей.

«Мы снова столкнулись с аналогичными симптомами, но в связи с другой проблемой. Мы вновь прилагаем усилия для её решения. Однако, к сожалению, каждый раз, когда это происходит, нам необходимо перезапускать систему и очищать базы данных, чтобы избежать их повреждения или выхода из строя. Мы постараемся устранить это как можно скорее», — заявили в компании.