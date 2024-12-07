Автомобиль сможет проехать до 1420 километров на одном заряде и бензобаке

Компания Geely выпустила на китайском рынке новую модель своей эколинейки Galaxy — среднеразмерный кроссовер Starship 7 EM-i. Автомобиль, который был представлен примерно месяц назад, доступен в пяти модификациях с ценами от 99 800 до 132 800 юаней — от 13 до 18 млн рублей. Как сообщает Car News China, эти цены являются временными предложениями.

Габариты Geely Galaxy Starship 7 составляют 4740 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту, а расстояние между осями составляет 2755 мм. Объем багажного отделения варьируется от 528 до 2065 литров, кроме того, в интерьере предусмотрено 34 отделения для хранения различных предметов. Кроссовер оснащен водительским интерфейсом на базе платформы Flyme Auto, который включает 10,2-дюймовую приборную панель, центральный мультимедийный экран размером 14,6 дюйма и проекционный дисплей с диагональю 13,8 дюйма. В зависимости от комплектации, новинка предлагает кресла с интеллектуальным подогревом, вентиляцией и массажем в 14 точках, аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт для смартфонов, а также системы помощи при вождении, которые обеспечивают второй уровень автономности.

Galaxy Starship 7 стал первым автомобилем Geely с новым плагин-гибридным силовым агрегатом NordThor. Он включает в себя 1,5-литровый атмосферный двигатель, развивающий 111 лошадиных сил и 136 Нм, и электродвигатель мощностью 218 лошадок с крутящим моментом 262 Нм. Для покупателей предлагаются две литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи – на 8,05 и 19,09 кВт/ч. Первая из них позволяет проехать на электротяге 55 километров по стандарту CLTC, вторая – 120 километров. Кроссовер с более мощным аккумулятором стартует от 112 800 юаней 15,5 млн рублей. В гибридном режиме, с полным баком, новинка может проехать до 1420 километров, расходуя всего 3,75 литра топлива на 100 километров.