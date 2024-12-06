12 ГБ — именно столько видеопамяти понадобится для игры на максимальных настройках графики в Indiana Jones

Как показали тесты ресурса Computer Base, 8 ГБ видеопамяти явно недостаточно для ультимативных настроек даже в FullHD-разрешении. Видеокарты по типу Nvidia RTX 4060 Ti могут без проблемы работать с приемлемым FPS только с настройками Medium. Даже высокие текстуры по-прежнему оказываются чрезмерными для ускорителей на 8 ГБ. С 12 ГБ видеопамяти уже можно уверенно запускать WQHD с гипертекстурами и даже играть в более высоких разрешениях. Однако, максимальная производительность на уровне 12 ГБ в UltraHD недоступна. Частота кадров достигает своего максимума только с видеокартами на 16 ГБ.

Тестирование графических карт в Indiana Jones and the Great Circle при разрешении 2560x1440 может показаться неожиданным из-за плохих результатов некоторых моделей. Это связано с тем, что видеокарты с VRAM менее 12 ГБ не способны обеспечить максимальную детализацию текстур. Модели с 8 ГБ и 10 ГБ видеопамяти, включая Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti и RTX 3080, не способны достичь достойной производительности. Лишь с модели GeForce RTX 4070 и Radeon RX 7700 XT и выше ситуация кардинально меняется, и пользователи могут без труда получать более 60 кадров в секунду. Исключением является Radeon RX 6700 XT, которая практически достигает этого значения. Для разрешения 3440x1440 в соотношении сторон 21:9, потребуется более мощное оборудование: GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 4070, Radeon RX 6800 XT или Radeon RX 7800 XT. Для 3840x2160 производительность должна быть намного выше; GeForce RTX 4070 Ti или Radeon RX 7900 XT.

Касательно Indiana Jones and the Great Circle, несмотря на активное использование аппаратной трассировки лучей, видеокарты AMD показывают хорошие результаты. Особенно выделяются две самые мощные модели Radeon. В 2560x1440 и 3440x1440 GeForce RTX 4080 Super и Radeon RX 7900 демонстрируют отличные результаты. Однако, когда видеокарты Radeon ориентируются на 3840x2160, может оказаться, что количество дополнительных пикселей слишком велико для возможностей трассировки лучей графических процессоров AMD. Не стоит недооценивать Radeon RX 7800 XT, которая неожиданно приближается к GeForce RTX 4070 в 3840x2160, но у последней попросту наблюдается нехватка памяти — всего 12 ГБ, и это сказывается на FPS.

Даже при разрешении 1920х1080 видеопамяти не хватает при не самых высоких настройках. Видеокарты с 8 ГБ памяти остаются медленными: GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 едва достигают 30 FPS. GeForce RTX 3080 с 10 ГБ тоже сильно не удивляет. Младший флагман 3000-й линейки от Nvidia не превышает 36 кадров в секунду, даже с текстурами, сниженными до среднего уровня. Видеокарты 12 ГБ памяти демонстрируют достойную производительность. Например, Radeon RX 6700 XT уверенно выдаёт 60 кадров в секунду при FullHD, тогда как её реальный конкурент, GeForce RTX 3060 Ti, показывает лишь 30 FPS.

Все испытания проводились с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D. В качестве материнской платы использовалась Asus ROG Crosshair X670E Hero. Процессор охлаждался с помощью кулера Noctua NH-D15S. Также в комплект входили 48 ГБ оперативной памяти G.Skill TridentZ Neo DDR5-6000 с задержками CL30-38-38-96. На NVMe M.2 SSD с PCIe 4.0 была установлена операционная система Windows 11 версии 24H2.