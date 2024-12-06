Разработчики опасаются, что из-за такого наплыва игроков могут наблюдаться некоторые сложности с серверами

Запуск раннего доступа игры Path of Exile 2 стал достаточно успешным, учитывая немалое количество активировавшихся аккаунтов, о котором сообщила компания-разработчик Grinding Gear Games.

Не так давно в своем посте на платформе X разработчики Path of Exile 2 сообщили, что количество оформлений раннего доступа достигло 1 миллиона, выразив благодарность игрокам за невероятную поддержку. Однако, с таким высоким числом участников могут возникнуть непредвиденные сложности в процессе запуска, и, по словам разработчиков, стоит ожидать очередей в выходные дни.

Поразительный успех раннего доступа к Path of Exile 2 совершенно справедливо заслужен. Первая версия второй части игры выходит с обилием контента, включая шесть игровых классов, каждый из которых имеет по два класса Ascendancy, три сюжетные акта и полноценное завершение, в котором будут представлены новые механики, расширяющие игровые возможности.

Ранний доступ к Path of Exile 2 стартует сегодня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Хотя полная версия игры, как и первая часть, останется бесплатной, доступ к раннему доступу можно получить только после приобретения одного из пакетов поддержки.