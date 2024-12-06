Разработчики раскрыли рекомендованные системные требования для игры на различных настройках графики

Накануне в интернете были опубликованы официальные системные требования для ПК-версии Kingdom Come Deliverance 2, в которых подробно указано, что необходимо для запуска игры на различных разрешениях, частотах кадров и уровнях качества.

Для запуска игры в разрешении 1080p с частотой 30 FPS игрокам понадобится процессор Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, а также видеокарта GTX 1060 (6 ГБ) или RX 580 и 16 ГБ оперативной памяти. С увеличением целевых разрешений и частоты кадров увеличиваются и системные требования. Чтобы запустить Kingdom Come Deliverance 2 в разрешении 1440p при 60 FPS или 2160p при 30 FPS, игрокам потребуется процессор Intel i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D, видеокарта RTX 4080 или RX 7900 XT и 32 ГБ ОЗУ. Судя по указанным требованиям, игра обещает быть достаточно прожорливой в плане ресурсов системы, что вполне ожидаемо, учитывая уровень предшествующей части.

Тем не менее, это не нарушает обещание, что игра будет успешно функционировать даже на менее мощном оборудовании. Студия Warhorse подтвердила, что требования зависят от конкретного разрешения. Излишне отмечать, что использование апскейлеров от NVIDIA, AMD или Intel значительно улучшит производительность.

Кроме того, Warhorse представила характеристики консольной версии Kingdom Come Deliverance 2, подчёркивая, что как стандартная PlayStation 5, так и Xbox Series X предложат режим производительности с разблокированными 60 FPS, поддерживающими VRR и разрешением 1440p. На PlayStation 5 Pro игра будет функционировать при разрешении 2160p с PSSR и также с разблокированными 60 FPS.

Вместе с подтверждением системных характеристик ПК и технических параметров консоли, Warhorse представила новый сюжетный трейлер игры Kingdom Come Deliverance 2.

Игра выйдет 4 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S во всем мире. Kingdom Come Deliverance 2 была перенесена на неделю с предыдущей даты релиза, которая была назначена на 11 февраля. Предварительные заказы уже доступны на всех платформах.