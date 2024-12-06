Цена на данную модель начинается от 4,19 миллионов рублей

Российская компания «Мир-Дистрибьютор», являющаяся дистрибьютором бренда MG, объявила о начале приёма предварительных заказов на внедорожник RX8. Согласно информации на официальном сайте, модель будет доступна в двух вариантах исполнения, однако, только с одной силовой установкой — бензиновым турбодвигателем с автоматической коробкой передач и системами полного привода. Полный список цен пока не опубликован, но предварительная цена начинается от 4,19 миллиона рублей.

В конструкции MG RX8 используется рамная платформа, которая сочетает в себе независимую переднюю подвеску, а сзади реализована пятирычажная схема с неразрезным мостом. Длина внедорожника составляет 4923 миллиметра, а колёсная база — 2850 миллиметров, что обеспечивает дорожный просвет в 202 миллиметра. Объём багажного отделения достигает 2178 литров.

Двухлитровый турбомотор RX8 производит мощность в 220 лошадиных сил и вращающий момент 360 Нм, работая в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. В данной системе есть возможность понижающей передачи. Блокировки в характеристиках модели не указаны, однако предусмотрено пять заранее настроенных режимов езды.

Существует две комплектации внедорожника: Grand Deluxe и Black Edition, которые по сути идентичны. RX8 будет оборудован 20-дюймовыми колесами и светодиодными фарами с датчиком освещенности, электроприводом зеркал, передними сиденьями с функцией вентиляции и электрорегулировкой, а также двухзонным климат-контролем с фильтром для микрочастиц и панорамной крышей. Информационно-развлекательная система получит 10,1-дюймовый экран, камеры кругового обзора и восемь динамиков, хотя приборная панель будет аналоговой — присутствует только 3,5-дюймовый дисплей.

Различия между двумя версиями внедорожника заключаются в отделке кузова и интерьера. В модели Grand Deluxe используется хромированная отделка с коричневой кожей в салоне, в то время как Black Edition выделяется более темной внешней отделкой и интерьером, оформленным черной кожей. Также RX8 Grand Deluxe оснащён боковыми подножками.