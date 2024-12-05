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Zelikman
Arctic представила свой мини-ПК с полностью пассивным охлаждением
Устройство будет оснащаться процессором линейки AMD Ryzen 5000G и иметь массивный радиатор без каких-либо вентиляторов

 Компания Arctic, известный производитель систем охлаждения, представляет свой новейший настольный компьютер Senza, который разработан с полностью пассивным охлаждением. Этот ПК создан для того, чтобы разместить все необходимые аппаратные компоненты в большом корпусе, который служит основным радиатором.

 Устройство Arctic Senza выполнено в компактном форм-факторе с размерами 536 x 180 x 50 мм. Корпус оснащен крупными алюминиевыми ребрами, под которыми расположены четыре мощные тепловые трубки. Главное шасси соединено с блоком ввода-вывода, который предоставляет разнообразные возможности подключения, включая USB-порты, питание и другие разъёмы.

Что касается характеристик, Arctic Senza предлагается в трёх различных конфигурациях, все из которых основаны на 65-ваттных процессорах AMD Ryzen серии AM4. В эти модели входят Ryzen 5 5500 GT, Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 5700G PRO. Дискретная видеокарта отсутствует, что означает, что для графических задач нужно будет полагаться на встроенный графический процессор Vega. Что касается оперативной памяти, предлагаются варианты объёмом от 16 до 32 ГБ типа DDR4-3200, а также SSD на 1 ТБ формата NVMe M.2.

Материнская плата, вероятно, выполнена в формате slim-ITX и разработана Arctic, что подтверждается идентификатором продукта и логотипом на одном из радиаторов. Наличие слотов PCIe и установленного M.2 SSD под специальным радиатором создаёт дополнительные возможности. Имеется значительное количество портов ввода-вывода, включая LAN, пару USB-портов и два выхода для дисплея. Плата имеет маркировку EMPCB00202A. Его цена будет начинаться от €599,99, а представлен мини-ПК будет уже в этом месяце.

#amd #ryzen #компьютеры #железо #arctic
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