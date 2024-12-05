Данная модель позволяет создавать вредоносное ПО без специальных знаний в сфере программирования

ChatGPT является одним из наиболее значимых инструментов искусственного интеллекта на рынке, и одной из причин его популярности является способность генерировать код. Для некоторых это может быть преимуществом, но для других - настоящей угрозой. Согласно новому исследованию, множество киберпреступников активно используют ChatGPT для создания вредоносного ПО, направленного на компьютерные атаки.

Данное исследование было подготовлено компанией Moonlock Lab, и в нём подробно изложено то, что на самом деле давно предсказывалось. Такое использование возможностей ChatGPT для злонамеренных действий становилось лишь вопросом времени. Разработка вредоносного программного обеспечения требует обширных знаний и многолетнего опыта, как и любое другое направление программирования. Ранее существовал значительный барьер на пути вхождения в эту область, однако, ChatGPT фактически разрушил его.

Moonlock Lab отслеживает угрозы для MacOS и каждый год составляет отчёт по ним. В своей работе за 2024 год исследовательская команда раскрыла, как искусственный интеллект, включая ChatGPT, помогает злоумышленникам в создании вредоносного программного обеспечения.

Злоумышленники используют ChatGPT для создания вредоносных программ. Хотя чат-бот не может разработать полноценное приложение, один хакер под ником barboris похвастал тем, что способен был создать некоторые программы всего лишь с помощью нескольких подсказок. Он поделился своими успехами в даркнете, это дополнительно усугубляет и без того сложную ситуацию.

Многочисленные затраты времени и усилий на освоение программирования отпугнули многих от разработки вредоносных программ. Однако, с появлением инструментов на базе искусственного интеллекта практически каждый теперь может создать код.