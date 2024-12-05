По мнению президента России, автопроизводитель потерял существенную часть прибыли оставив российский рынок.

По мнению Владимира Путина, уход концерна Volkswagen с рынка Российской Федерации был ошибкой, которая обернулась для немецкого автопроизводителя потерей потенциальной прибыли. Он поделился этой мыслью в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», проходящем в настоящее время в Центре международной торговли в Москве. Его слова были озвучены агентством «Прайм».

Путин подчеркнул, что немецкие инвестиции в Россию носили долгосрочный характер и предполагали развитие отечественной промышленности, а не стремление к быстрой прибыли. Как считает президент, официальная Москва на протяжении всего времени не предпринимала никаких не рыночных действий против «своих немецких партнёров».

Заявление Владимира Путина сделано на фоне текущих международных трудностей, с которыми сталкивается Volkswagen Group. Компанией уже принято решение о закрытии, как минимум, трёх заводов в Германии, что приведёт к увольнению десятков тысяч работников. На начало недели сотрудники девяти заводов в Германии провели первые забастовки.

В России концерн Volkswagen приостановил свою деятельность в конце февраля 2022 года. В 2023 году компания «Фольксваген Груп Рус» изменила своего владельца и теперь ведёт свою деятельность под названием AGR Automotive Group (ООО «АГР»).