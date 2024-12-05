Устройство получит OLED-панель с частотой обновления 120 Гц.

Скоро, в течение нескольких дней, Xiaomi наконец выпустит линейку Redmi Note 14 за пределами Китайской Народной Республики. В настоящий момент фирма подтвердила, что модели Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G выйдут в Индии 9 декабря. Однако, теперь к списку добавляется и международная версия Redmi Note 14 5G, в лице Poco M7 Pro 5G.

Согласно информации от Xiaomi, дисплей размера 6,67 дюйма выполнен на основе технологии OLED. Он отображает изображение в разрешении 2400х1080 и поддерживает максимальную частоту обновления до 120 Гц с предельной яркостью до 2100 нит. Также панель сертифицирована по стандарту HDR10+. Как сообщается, Poco M7 Pro 5G окажется на международном рынке 17 декабря. Можно предположить, что Xiaomi выпустит еще несколько рекламных материалов до этого момента.

Xiaomi не озвучила официально, что Poco M7 Pro 5G является переименованной версией Redmi Note 14 5G. Тем не менее, уже опубликованные технические характеристики и недавние сертификаты указывают на это. В данный момент внимание Xiaomi сосредоточено на экране телефона, который будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5.

По имеющимся данным, гаджет будет иметь под капотом процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra и батарею на 5110 мАч. Мощность зарядки составит 45 Вт. Другие технические характеристики пока не раскрыты.