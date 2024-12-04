Министерство обороны пока не комментировало данную атаку

Российские вооружённые силы использовали беспилотный катер для атаки на объекты в Военной бухте, расположенной под Одессой, в результате чего было поражено оборудование нефтегазового терминала. Данную информацию сообщают военные Telegram-каналы, ссылаясь на сведения от представителей украинского сопротивления.

По заявлениям одесских активистов, рано утром 4 декабря российские войска нанесли удар по нефтегазовому терминалу в северо-восточной части Военной бухты в районе Затоки. Отмечается, что для атаки не были применены ракеты или дроны-камикадзе типа «Герань-2» — удар был осуществлён с помощью российского беспилотного катера. Пожар, возникший в результате удара, до сих пор не ликвидирован. Территория порта охраняется силовиками, чтобы предотвратить утечку информации; на месте проводятся меры по блокировке мобильной связи и интернета.

Следует подчеркнуть, что данная информация является неофициальной, и Министерство обороны Российской Федерации не размещало никаких сведений о потенциальном использовании безэкипажных катеров. В сводке за минувшие дни также отсутствуют соответствующие данные. Одесская военно-гражданская администрация предпочитает не комментировать ситуацию. Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, но она продолжалась недолго. В то же время существует вероятность, что наши силы могли протестировать новый безэкипажный катер, о разработке которого сообщалось ранее. В целом, информация вызывает интерес.