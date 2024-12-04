Устройство будет анонсировано вместе с линейкой Galaxy S25

Этот год стал не самым удачным для Samsung в плане запоминающихся продуктов, однако, компания настроена внести изменения в следующем году и активно занимается внедрением новых технологий, а также, по слухам, расширяет свой ассортимент. Проект Samsung XR вызвал значительный интерес, хотя его запуск, похоже, был отложен ранее. Однако, как сообщается, ситуация изменится и мы можем вскоре стать свидетелями анонса умных очков на Galaxy Unpacked 2025.

Известный информатор Jukanlosreve сообщил, что Samsung планирует представить свои очки дополненной реальности на мероприятии Unpacked в следующем году, одновременно с линейкой S25. Ожидается, что компания покажет прототип. Поскольку Samsung еще не подтвердила эти сведения официально, стоит подходить к этой информации с осторожностью. Тем не менее, компания активно работает над созданием умных очков.

Смена стратегии, как утверждают эксперты, вызвана слабыми продажами Apple Vision Pro. В связи с растущим интересом пользователей к очкам, а не к гарнитурам, компании Samsung и Google решили пересмотреть свои планы. Кроме того, информируют, что Samsung намерена представить новое программное обеспечение для очков в этом месяце, что вызовет дополнительный интерес у пользователей. Это даст разработчикам возможность на ранних стадиях познакомиться с технологиями дополненной реальности и может способствовать созданию экосистемы вокруг этих гаджетов.