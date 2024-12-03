Остановка производственных линий вызвана конфликтом между работниками и руководством компании, которое ранее анонсировало закрытие нескольких заводов в стране.

Рабочие утренней смены провели забастовку в течение двух часов, а сотрудники вечерней смены собираются уйти с работы заранее в знак протеста против инициатив компании, включая 10-процентное сокращение заработной платы. На крупнейшем заводе Volkswagen в Вольфсбурге, где трудятся 70 000 человек, двухчасовая забастовка привела к тому, что производство нескольких сотен машин, среди которых и знаменитый Golf, оказалось приостановлено, отмечают источники профсоюза.

Соглашение о недопустимости забастовок истекло в субботу, что и стало причиной протестов на немецких заводах VW AG. В дополнение к Вольфсбургу и Ганноверу, где работают еще 14 000 сотрудников, забастовка затронет также завод в Цвиккау, где рабочие планируют протестовать в понедельник и вторник. Забастовки сотрудников VW могут перерасти в 24-часовые или бессрочные остановки, если в ходе предстоящих переговоров по заработной плате не удастся достичь соглашения. Это приведёт к снижению объёмов производства, что усугубит и без того сложную ситуацию с поставками и уменьшением прибыли.

«Продолжительность и интенсивность этой конфронтации зависят от подхода Volkswagen за столом переговоров. Кто игнорирует трудящихся, тот играет с огнём. Мы знаем, как разжигать искры до пламени», — отметил Торстен Грёгер, представляющий профсоюз IG Metall.

В своём выступлении перед работниками на площади в Ганновере в понедельник, представитель профсоюза Саша Дудзик раскритиковал руководство компании. По его словам, оно заставляет работников расплачиваться за промахи руководства — начиная от скандала с дизельными выбросами и заканчивая отставанием от более современных конкурентов в Китае.