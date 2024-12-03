Optimization Essentials позволяет улучшить производительность STALKER 2 на 25%

STALKER 2: Heart of Chornobyl представляет собой крайне требовательную игру, которая едва ли запускается на современном оборудовании на высоких настройках. Однако, новый мод, доступный на сайте Nexus Mods, приносит ряд улучшений оптимизации, значительно повышающих производительность в разрешениях 4K и 1440p.

Мод под названием Optimization Essentials, созданный Hybred, уже доступен для скачивания и предлагает множество настроек, которые улучшают качество эффектов Unreal Engine, уменьшают ореолы и заикания, а также ускоряют время загрузки и запуска игры. Несмотря на то что некоторые предустановки могут ухудшить визуальное качество, этот мод способен повысить производительность до 25% в разрешениях 3840x2160 и 2560x1440 пикселей, как показано в новом сравнительном видео от MxBenchmarkPC. Если железо пользователя не позволяет с комфортом играть в STALKER 2: Heart of Chornobyl, то стоит опробовать данный модификатор.



STALKER 2: Heart of Chornobyl получилась достойным продолжением серии, предлагая большое количество контента, который ожидали поклонники. Хотя у игры еще есть некоторые недочеты, разработчики активно исправляют проявившиеся проблемы. Первые два патча уже ликвидировали примерно 650 различных проблем и багов.