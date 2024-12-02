Беспилотник предназначен для противодействия радиолокационным станциям и ПВО противника.

Народная освободительная армия Китая продемонстрировала видео учений, в ходе которых были использованы противорадиолокационные боеприпасы JWS-01 / ASN-301. Разработчиком этого комплекса является компания NORINCO.

По информации издания Altair, ASN-301 является оружием, которое было концептуально заимствовано из проекта ФРГ DAR и израильской системы Harpy. В 1980-х годах в Германии компания Dornier начала разработки устройства Die Drone Anti-Radar (DAR). Его основное предназначение заключалось в противодействии советским системам ПВО, таким как «Куб». Однако, проект в конечном итоге был закрыт из-за финансовых трудностей.

Результаты данной программы были приобретены компанией Israel Aerospace Industries (IAI), что привело к разработке боеприпаса Harpy. В дальнейшем Иран также начал выпускать аналогичные комплексы, в результате чего появилось семейство дронов Shahed, ставших базой для российских беспилотных летательных аппаратов «Герань».

На фоне боевых действий на Украине Китай разработал систему, которая наиболее похожа на DAR: даже пусковая установка имеет схожие черты. Этот беспилотник предназначен для выполнения задач в воздушном пространстве противника, где он должен выявлять радары и нейтрализовывать их с помощью самонаводящейся боевой части.

Вес аппарата ASN-301 составляет 135 килограммов, а его длина примерно равна 2,5 метра. Время, которое он может оставаться в воздухе, достигает 4 часов. Максимальная скорость до 220 километров в час, при этом дальность полёта составляет до 300 километров.

ASN-301 осуществляет сканирование частот в диапазоне от 2 до 16 ГГц. Его система самонаведения имеет радиус обнаружения 25 километров и способна одновременно отслеживать до восьми целей. Боеголовка, оборудованная лазерным бесконтактным взрывателем и включает в себя 7000 поражающих элементов.