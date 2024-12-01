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Zelikman
Процессоры компании Xiaomi могут получить новейший 5G-модем MediaTek T90
Таким образом китайская фирма может снизить зависимость от Qualcomm

 Утечка появилась на Weibo от инсайдера с ником Mobile phone chip expert. Его предыдущие предсказания свидетельствуют о том, что он имеет доступ к полупроводниковой отрасли. Один из его информаторов сообщил, что собственный 3-нм процессор компании Xiaomi будет использовать модем MediaTek T90 5G. Ассортимент продукции MediaTek можно изучить на их официальном сайте. Последнее решение, упомянутое для базовой полосы, — это T830, предназначенное для различных приложений.

 Вероятно, что процессор Xiaomi будет сочетаться с ещё не представленным решением от MediaTek. Компания успешно догнала ведущих игроков рынка, таких как Apple, выпустив новый чип Dimensity 9400, который стал первым массово производимым устройством компании с использованием 3-нм процесса второго поколения TSMC.

Учитывая этот прогресс, MediaTek, вероятно, воспользуется передовыми литографическими технологиями TSMC для поставок модемов T90 компании Xiaomi, однако, эта информация не была озвучена в последнем слухе. В настоящий момент в сети слишком мало информации о предстоящем чипы китайского бренда, и стоит ожидать каких-либо официальных заявлений по этому поводу от самих компаний.

Пока стоит надеяться, что Xiaomi сможет разработать что-то, что позволит ей снизить зависимость от Qualcomm и других производителей, не столкнувшись при этом с санкциями от Соединённых Штатов.

#xiaomi #технологии #mediatek
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