На YouTube был опубликован трейлер отменённого проекта LEGO по вселенной Джеймса Бонда, который разрабатывался компанией TT Games. Хотя его длительность составляет около 50 секунд, он демонстрирует игру, отменённую несколькими годами ранее, в тот же период, когда прекратилась работа над LEGO Dimensions.
Согласно информации в сети, работа над игрой велась в «последнем году работы над LEGO Dimensions» — в 2016-ом. Однако, по итогу в компании решили, что франшиза Джеймса Бонда не совсем подходит для этого проекта из-за некоторых элементов, присущих данной серии.
На протяжении многих лет LEGO сотрудничала с различными игровыми франшизами, включая «Звездные войны» и «Индиану Джонса», но так и не создала проект, посвященный Джеймсу Бонду. Учитывая богатство вселенной Бонда, можно сказать, что серия LEGO как будто сама просилась на свет — а с недавним утечкой трейлера, теперь есть понимание, насколько разработчики близки к его реализации. Этот трейлер был размещен на YouTube.
В ролике представлены известные моменты из разных фильмов о Джеймсе Бонде, и, хотя проект был отменён на ранней стадии разработки, он выглядит достаточно «отполированным». Похоже, что это была игра с полной озвучкой, что тогда стало нормой для продуктов LEGO.