Проект был свёрнут ещё в 2016 году, однако, судя по трейлеру, игра уже имела некоторые наработки

На YouTube был опубликован трейлер отменённого проекта LEGO по вселенной Джеймса Бонда, который разрабатывался компанией TT Games. Хотя его длительность составляет около 50 секунд, он демонстрирует игру, отменённую несколькими годами ранее, в тот же период, когда прекратилась работа над LEGO Dimensions.

Согласно информации в сети, работа над игрой велась в «последнем году работы над LEGO Dimensions» — в 2016-ом. Однако, по итогу в компании решили, что франшиза Джеймса Бонда не совсем подходит для этого проекта из-за некоторых элементов, присущих данной серии.

На протяжении многих лет LEGO сотрудничала с различными игровыми франшизами, включая «Звездные войны» и «Индиану Джонса», но так и не создала проект, посвященный Джеймсу Бонду. Учитывая богатство вселенной Бонда, можно сказать, что серия LEGO как будто сама просилась на свет — а с недавним утечкой трейлера, теперь есть понимание, насколько разработчики близки к его реализации. Этот трейлер был размещен на YouTube.

В ролике представлены известные моменты из разных фильмов о Джеймсе Бонде, и, хотя проект был отменён на ранней стадии разработки, он выглядит достаточно «отполированным». Похоже, что это была игра с полной озвучкой, что тогда стало нормой для продуктов LEGO.