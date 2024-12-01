В планах Поднебесной обойти в данной сфере ведущую компанию SpaceX

В субботу вечером Китай провел запуск своей первой ракеты с новейшей коммерческой космической площадки, что является частью усилий страны по увеличению своего влияния в сфере, где доминирует компания SpaceX Илона Маска.

Согласно информации, предоставленной Центральным телевидением Китайской Народной Республики, ракета успешно вывела на орбиту два экспериментальных спутника. Ракета-носитель, получившая название Long March-12 Y1, была запущена государственной организацией Hainan International Commercial Aerospace Launch Co. Миссия взяла своё начало с площадки, расположенной на южном острове Хайнань, став первой в стране площадкой для коммерческих запусков.

Китай намеревается стать ведущей космической нацией, однако в области коммерческих запусков ракет пока имеет некоторое отставание. В 2023 году компания SpaceX провела приблизительно 100 запусков, что в восемь раз превышает количество всех запусков, осуществлённых совместно китайскими частными стартапами.

Согласно информации агентства «Синьхуа», ракета «Чанчжэн-12», разработанная Шанхайской академией космических технологий, признана самой мощной одноядерной ракетой-носителем в стране по грузоподъёмности.