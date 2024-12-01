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Zelikman
Baidu получила лицензию на тестирование беспилотных автомобилей в Гонконге
В середине 2024 года компания выпустила доступную модель роботакси и планирует продолжить развитие данного направления

 Китайский бренд Baidu Inc. получил первую в Гонконге лицензию на испытания беспилотных автомобилей в этом регионе, что свидетельствует о стремлении компании распространить свои разработки в области автономного вождения по всей территории Китая.

 Согласно информации Департамента транспорта Гонконга, подразделение Apollo International компании Baidu получило разрешение на тестирование десяти беспилотников в районе Северный Лантау.

Автономное вождение и машинное обучение стали ключевыми аспектами более амбициозных планов Baidu по развитию в области искусственного интеллекта. В мае её подразделение по такси Apollo Go запустило доступную модель роботакси. Компания нацелена на получение прибыли уже в следующем году. В апреле Baidu заключила соглашение с Tesla Inc. о применении своих карт в системах беспилотного вождения компании в Китае.

«Наша цель — обеспечить доступ к преимуществам технологий искусственного интеллекта и автономного вождения для большего числа стран и регионов», — заявил представитель Apollo Go.

#автомобили #транспорт #роботакси #baidu #гонконг
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