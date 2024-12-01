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Zelikman
На Кураховском направлении начались столкновения за населённый пункт Старые Терны
По словам украинских источников, данный посёлок является критически важным для обороны самого Курахово

  Обстановка для украинских формирований, находящихся в Курахово, принимает ещё более критический характер. Штурмовые части российских войск не только заняли промышленную зону города, но и начали активные боевые действия за посёлок Старые Терны, расположенный на северном берегу Кураховского водохранилища. Как сообщают украинские источники, это место имеет решающее значение для обороны Курахово, и утрата Старых Тернов может означать конец обороноспособности города.

 По информации от украинских ресурсов, боевые действия за Старые Терны уже начались. К утру субботы российские силы достигли восточных окраин села, продолжая своё продвижение. К вечеру украинские военные корреспонденты отмечали критическую ситуацию в этом районе. Сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины предпочитает держать эту информацию в тайне.

 Уже к сегодняшнему утру ситуация для украинских сил усугубилась. Как сообщают источники, существует высокая вероятность, что российские войска в ближайшее время полностью освободят Старые Терны, что приведёт к блокировке снабжения украинской группировки в Курахово. 

 Российские источники также подтверждают начало столкновений за Старые Терны, хотя пока нет детализированной информации. Стоит ожидать, что в течение дня поступит больше данных по этому направлению.

#сво #армия #бои #наступление #курахово
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Российская армия начала освобождение посёлка Новопустынка
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