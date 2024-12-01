По словам украинских источников, данный посёлок является критически важным для обороны самого Курахово

Обстановка для украинских формирований, находящихся в Курахово, принимает ещё более критический характер. Штурмовые части российских войск не только заняли промышленную зону города, но и начали активные боевые действия за посёлок Старые Терны, расположенный на северном берегу Кураховского водохранилища. Как сообщают украинские источники, это место имеет решающее значение для обороны Курахово, и утрата Старых Тернов может означать конец обороноспособности города.

По информации от украинских ресурсов, боевые действия за Старые Терны уже начались. К утру субботы российские силы достигли восточных окраин села, продолжая своё продвижение. К вечеру украинские военные корреспонденты отмечали критическую ситуацию в этом районе. Сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины предпочитает держать эту информацию в тайне.

Уже к сегодняшнему утру ситуация для украинских сил усугубилась. Как сообщают источники, существует высокая вероятность, что российские войска в ближайшее время полностью освободят Старые Терны, что приведёт к блокировке снабжения украинской группировки в Курахово.

Российские источники также подтверждают начало столкновений за Старые Терны, хотя пока нет детализированной информации. Стоит ожидать, что в течение дня поступит больше данных по этому направлению.