В компании отметили, что переход на движок Unreal Engine позитивно скажется на конечном результате

По словам специалиста движка Чарльза Тремблея, The Witcher 4 обещает быть «более качественным, масштабным и грандиозным», чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, так как сиквел уже находится на этапе активного производства. Эти слова он произнёс в разговоре с Eurogamer. Он отметил, что CD Projekt Red не намеревается опускать ранее установленный уровень качества и стремится не уступать по качеству двум своим предыдущим проектам.

«Я не скажу, что этот процесс прост. Однако, я думаю, что у нас есть кое-какие крутые штуки, и надеюсь, что это будет хорошей демонстрацией технологии. Единственное, что я скажу, это то, что смена технологий для нас не изменит того факта, что мы всегда будем стремиться к лучшему», — отметил Тремблей в интервью.

Технология, о которой упоминает Трембле, — это Unreal Engine. Переход произошел после того, как CDPR решила отказаться от своего движка REDengine, и все грядущие игры теперь создаются на Unreal. В результате Cyberpunk 2077 стала последней крупной игрой, разработанной с использованием REDengine.

Новая стратегия CDPR в разработке проекта была затронута в интервью с Марией Мазур, дизайнером квестов Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Она поделилась, что конечный результат работы над Phantom Liberty был именно тем, чего команда «хотела добиться от Cyberpunk 2077», с улучшенной коммуникацией и активным участием всех отделов. Она отметила, что подобный подход сохранится и в новых проектах CDPR.