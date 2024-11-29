Группа ВСУ предприняла попытку отбить потерянные позиции, но была встречена огнём и разбита.





Российские вооружённые силы продолжают наступательные действия, сохраняя инициативу на нескольких участках линии соприкосновения. Причем положительные события фиксируются не только в Донецкой Народной Республике, где у Вооруженных Сил Украины наблюдаются существенные трудности с удержанием позиций, особенно в районе Курахово.

Согласно информации из российских источников, бойцы частично заняли посёлок Загрызово. За последние 24 часа войска продвинулись примерно на полкилометра вперёд. Украинские формирования предприняли попытку контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции. Однако, их усилия были остановлены, и противоборствующая сторона понесла потери до пятнадцати человек, а также одной бронированной боевой машины и пикапа. Помимо этого, российские артиллеристы поразили два пункта управления БПЛА и расчёт миномётов Вооружённых Сил Украины в этом районе.

Село Загрызово находится к югу от Купянска, а выше по течению реки Оскол расположено село Кругляковка. Через эти населенные пункты проходят железнодорожные и автомобильные пути, соединяющие южные регионы с Купянском. Таким образом, после полного освобождения посёлка эти два логистических маршрута будут нарушены.

Взятие Загрызово, в свою очередь, создает возможность для начала наступательной операции вдоль восточного берега реки Оскол в южном направлении. Движение Вооруженных сил России открывает перспективу выхода к Богуславке, которая является одним из главных пунктов на пути к Боровой. Этот район представляет собой ключевой узел снабжения для украинских вооружённых формирований на всём Купянском направлении.

Мост соединял Загрызово с селом Сеньково, расположенным на противоположном берегу. В каком состоянии он на данный момент— информации нет. Вероятнее всего, переправа разрушена в результате атак Воздушно-Космических сил и артиллерийских обстрелов. В такой ситуации киевские части могут только отступать вверх по течению реки Оскол в сторону Глушковки, Ковшаровки и, в конечном счёте, к Купянску. Однако, и этот путь сопряжён со сложностями, поскольку российские силы уже контролируют Колесниковку, что затрудняет движение к Глушковке, включая правый берег Оскола. Украинским войскам остаётся либо пытаться переправиться вплавь, но в этом месте дельта Оскола имеет максимальную ширину, либо двигаться на север.