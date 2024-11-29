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Zelikman
Honor 100 GT получит Snapdragon 8 Gen 3 и батарею ёмкостью более 5000 мАч
Также сообщается, что смартфон будет оснащен LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K

 Актуальный на сегодняшний день Honor 90 GT оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, а его начальная ценой составляет примерно $370, а также предлагает 12 Гб оперативной памяти. Тем не менее, чтобы смартфон не оказался слишком габаритным, в устройстве используется стандартный аккумулятор на 5000 мАч.

 Однако, как сообщает уважаемый источник утечек Digital Chat Station, производитель может устранить этот недостаток в следующем GT. По имеющейся информации, его новая батарея будет выполнена с применением передового «кремния высокой плотности», что также приведет к повышению номинальной ёмкости – аналогично новым флагманским моделям Honor.

 В отличии от моделей Magic7 и 7 Pro, ожидается, что 100 GT будет иметь LTPS экран, а не более дорогую LTPO технологию, что делает его более доступным по цене. Однако, дисплеи с данной технологией имеют меньшую энергоэффективность. Кроме того, предполагается, что экран у этого телефона будет плоским и обеспечит приемлемое разрешение в 1.5K. Основная камера смартфона получит модуль на 50 Мп.

 Также инсайдеры сообщают, что смартфон будет оснащён высококачественным 3D ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, хотя данная информация пока не была официально подтверждена. Дополнительно, планируется, что на устройстве будет установлена версия Android 15. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, однако, точная дата его выхода по-прежнему остаётся неизвестной.

#смартфоны #гаджеты #honor #100 gt
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