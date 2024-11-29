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Zelikman
Бюджетные видеокарты Intel Arc Battlemage появятся в продаже в первую неделю декабря
Эмбарго на обзоры данных моделей будет снято ближе к середине декабря

 Похоже, что после долгих ожиданий наконец-то есть дата выпуска новых графических процессоров Intel для настольных ПК Battlemage. Сообщается, что команда Intel выпустит новую линейку к первой неделе декабря, то есть всего через несколько дней. Как утверждает издание Videocardz, в первую очередь Intel планирует представить модели Arc Battlemage B580 и B570, что уже подтвердили соответствующие партнеры AIB. Кроме того, ожидается, что Intel также предложит эксклюзивные версии Limited Edition, следуя стратегии, использованной при запуске графического процессора Arc.

 Также сообщается, что эмбарго на обзоры будет снято в середине декабря. Интересно, что для модели Limited Edition будет установлено отдельное эмбарго, которое будет отменено к 12 декабря, в то время как обзоры моделей AIB станут доступны широкой публике только 13 декабря. Этот подход позволит сфокусировать внимание на собственной модели Intel, что потенциально может способствовать росту продаж продукции компании.

 На данный момент информация о других моделях остаётся неопределенной, и, похоже, Intel сначала представит ограниченную версию Battlemage. Более дорогие варианты могут появиться позже в следующем году, но это пока не подтверждено. Эти сведения стали известны после появления Intel Arc Battlemage B580 в сети, в том числе в базах данных Geekbench и у различных розничных продавцов. Хорошая новость заключается в том, что стоимость графического процессора Intel B580 составит примерно $250, что делает его доступным для бюджетного сегмента.

 Не хватает информации о модели Intel Arc Battlemage B570, однако, название явно говорит о том, что она будет менее мощной по сравнению с B580 и, вероятно, заменит Arc A570. Учитывая, что релиз Intel Arc Battlemage намечен на ближайшие дни, очень скоро появится больше информации о стратегии компании в сфере настольных графических процессоров нового поколения и ее потенциальном успехе.

#intel #видеокарты #arc battlemage
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