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Zelikman
Путин: При ударе ракеты «Орешник» температура компонентов достигает 4000 градусов Цельсия
Объекты в центре взрыва фактически разрушаются на молекулы, даже без установки боевого заряда.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что различные варианты ракет «Искандер» представляют собой отечественные эквиваленты всех трёх версий ракет ATACMS, производимых Соединёнными Штатами Америки. Это было озвучено на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил, что, несмотря на схожую мощность боеголовок, ракеты «Искандер» имеют преимущества в сравнении с ATACMS, так как способны уничтожать цели на больших дистанциях, чем их американские установки. Кроме того, ракету Х-101 можно считать аналогом Storm Shadow, созданной совместно Великобританией и Францией. Стоит отметить, что российские предприятия военно-промышленного комплекса выпускают в десять раз больше ракет, чем все государства Североатлантического Альянса вместе взятые.

На саммите президент России также рассказал о характеристиках новой ракетной системы «Орешник». Владимир Путин подчеркнул, что десятки управляемых боевых блоков этой системы способны наносить удар по заданной цели со скоростью 10 махов, что приблизительно 3 км/с, а температура компонентов при ударе достигает 4000 градусов Цельсия. Для сравнения, на поверхности Солнца температура составляет около 6000 градусов. Это приводит к тому, что объекты в центре взрыва фактически разрушаются на молекулы.

Система «Орешник» имеет возможность поражать даже объекты с высокой степенью защиты, находящиеся на значительной глубине. Хотя данное оружие не относится к средствам массового уничтожения, его удар сопоставим с эффектом ядерных боеприпасов. В данный момент российский Генеральный штаб оценивает цели на подконтрольных Киеву территориях для возможного применения «Орешника».

#сво #армия #оружие #ракеты #одкб #«орешник»
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