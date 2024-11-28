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Zelikman
WSJ: Huawei пытается переманить сотрудников компании Zeiss, обладающих секретной информацией
Расследование по этому поводу уже начали немецкие спецслужбы

 Согласно данным Wall Street Journal, компания Huawei усиливает свои попытки привлечь сотрудников от основного поставщика ASML, компании Zeiss. Немецкий производитель славится созданием высокотехнологичных линз, критически важных для контроля света в процессе производства полупроводников. 

  Источники издания утверждают, что целью стали работники Zeiss, обладающие доступом к секретной информации. Также сообщается, что сотрудники немецких спецслужб начали расследование этих случаев. Эти действия Huawei могут являться частью более широкой стратегии компании по разработке оборудования для изготовления чипов в ответ на введённые против неё западные санкции. Создание этих технологий имеет критическое значение для устойчивости компании, так как без доступа к современным чипам она не сможет эффективно конкурировать на международном рынке ПК и потребительской электроники.

 Конкуренты, такие как Apple и Samsung, имеют преимущества, используя самые новые процессоры. Например, последние модели iPhone от Apple оборудованы 3-нанометровыми микросхемами, которые значительно опережают по производительности 7-нанометровые чипы, используемые в устройствах Huawei.

 В центре внимания оказался китайский производитель полупроводников SMIC. В 2021 году доктор Лян Монг-сонг, прежний руководитель TSMC и Samsung, заявил о намерении покинуть компанию. Это произошло после того, как SMIC приняла на работу Цзяна Шан-и, также работавшего в TSMC ранее. Тогда SMIC ставила перед собой задачу получить доступ к EUV-оборудованию для производства 5-нанометровых чипов, однако, её планы рухнули из-за последующих санкций со стороны Соединённых Штатов.

#технологии #huawei #zeiss #ком
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