Согласно данным Wall Street Journal, компания Huawei усиливает свои попытки привлечь сотрудников от основного поставщика ASML, компании Zeiss. Немецкий производитель славится созданием высокотехнологичных линз, критически важных для контроля света в процессе производства полупроводников.
Источники издания утверждают, что целью стали работники Zeiss, обладающие доступом к секретной информации. Также сообщается, что сотрудники немецких спецслужб начали расследование этих случаев. Эти действия Huawei могут являться частью более широкой стратегии компании по разработке оборудования для изготовления чипов в ответ на введённые против неё западные санкции. Создание этих технологий имеет критическое значение для устойчивости компании, так как без доступа к современным чипам она не сможет эффективно конкурировать на международном рынке ПК и потребительской электроники.
Конкуренты, такие как Apple и Samsung, имеют преимущества, используя самые новые процессоры. Например, последние модели iPhone от Apple оборудованы 3-нанометровыми микросхемами, которые значительно опережают по производительности 7-нанометровые чипы, используемые в устройствах Huawei.
В центре внимания оказался китайский производитель полупроводников SMIC. В 2021 году доктор Лян Монг-сонг, прежний руководитель TSMC и Samsung, заявил о намерении покинуть компанию. Это произошло после того, как SMIC приняла на работу Цзяна Шан-и, также работавшего в TSMC ранее. Тогда SMIC ставила перед собой задачу получить доступ к EUV-оборудованию для производства 5-нанометровых чипов, однако, её планы рухнули из-за последующих санкций со стороны Соединённых Штатов.