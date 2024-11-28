Новинка будет основана на базе модели Lada Vesta

АвтоВАЗ планирует презентовать перспективный кроссовер сегмента B+ на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт летом следующего года. Такую информацию предоставил генеральный директор компании Максим Соколов на дилерской конференции в Тольятти.

Скорее всего, новинка будет представлена в виде концепта, так как серийное производство намечено на 2026 год. В 2025 году приоритетом для АвтоВАЗа будет проект Lada Iskra. На данный момент кроссовер не имеет официального названия, однако, известно, что он основан на базе Lada Vesta. В результате, новинка будет доступна только с передним приводом, но она окажется больше модели Vesta как в высоту, так и в длину. Кроме того, ожидания по поводу дизайна кроссовера предполагают уникальный стиль.

АвтоВАЗ регулярно демонстрирует свои новшества на форуме ПМЭФ. В этом году, например, были показаны Lada Iskra и электрическая версия Niva Travel. Что касается дальнейших планов компании на 2025 год, они включают запуск модели Niva Sport и внедрение современного 1,8-литрового двигателя в модельный ряд. АвтоВАЗ ожидает произвести 500 тысяч автомобилей в 2025 году, а также инвестировать до 45 миллиардов рублей в свое развитие.

Следующей новинкой в сегменте внедорожников станет кроссовер на базе универсала Lada Iskra. Официальная презентация модели еще не состоялась, однако, в Интернете уже были опубликованы шпионские снимки. Предполагается, что выпуск новой машины начнется в Тольятти весной 2025 года.