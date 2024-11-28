Компания может попасть в зависимость от сторонних производителей

В сообщении на платформе X от TrendForce акцентируется внимание на зависимости Xiaomi от иностранных производителей 5G-модемов. Хотя конкретные названия не упоминаются, анализ отраслевых тенденций и релизов продуктов позволяет предположить, какие возможные партнёрства может наладить Xiaomi в ближайшем будущем. Samsung, например, является ключевой компанией, способной создать устойчивые деловые связи с китайским производителем. Она поставляла Google свои 5G-модемы Exynos 5400 для серии Pixel 9.

Xiaomi стремится получить компоненты от компании Qualcomm, признанной лидером в данной области. Однако, она также известна тем, что устанавливает высокие цены на свои чипы. Учитывая, что замещение 3-нм чипов Xiaomi может негативно сказаться на прибыли Qualcomm, последняя может отказать в сотрудничестве. Также можно отметить, что Huawei представляет собой еще одну компанию, с которой может быть проще реализовать стратегическое партнёрство.

Самир Хазака, аналитик в области технологий, сообщил, что Huawei ранее подписала соглашение о кросс-лицензировании с Xiaomi для использования её 5G-технологий. Основная проблема заключается в том, что чипы базовой полосы, предлагаемые Huawei, не могут соперничать с энергоэффективностью решений от Qualcomm и Samsung. Кроме того, интеграция этих чипов в пользовательские 3-нм процессоры может показаться устаревшей. Huawei вынуждена полагаться на старую 7-нм литографию SMIC, что влечёт за собой множество ограничений.

Тем не менее, это может быть конечным вариантом, если торговые ограничения помешают Xiaomi закупать 5G модемы за пределами страны. Можно с уверенностью сказать, что Соединённые Штаты будут внимательно следить за действиями китайской компании.