С патчем 8 также в игру будут добавлены дополнительные подклассы и кроссплатформенность.

В 2025 году ожидается выход патча 8, который введёт кроссплей, фоторежим и 12 новых подклассов в широко известной ролевой игре. В своем блоге команда Larian Studios отметила, что этот патч станет последним значительным обновлением, так как разработчики намерены переключиться на совершенно новые проекты, не связанные с вселенной Dungeons & Dragons.

Тем не менее, Larian обещает продолжать поддерживать моддеров Baldur’s Gate 3, подчёркивая, что впереди фанатов ждут «существенные обновления», которые предоставят игрокам больше возможностей для создания собственных историй. Официальные инструменты для моддинга появились в сентябре и с тех пор пользователи создали более 3000 различных модов, которые были скачаны более 70 миллионов раз.

Внедрение кроссплея предполагает, что многопользовательский режим игры Baldur’s Gate 3 вскоре получит возможность полного кроссплатформенного прогресса. После релиза нового патча геймеры смогут приглашать друзей, играющих на других платформах.

В обновлении также будут добавлены новые подклассы для каждого типа персонажа — барда, варвара, клерика, друида, паладина, бойца, монаха, рейнджера, разбойника, колдуна, чернокнижника и волшебника. Представители Larian сообщили, что пользователи могут ожидать новых умений, анимаций, визуальных эффектов, призывов, заклинаний и большого количества другого контента.