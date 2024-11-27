В администрации Байдена считают, что Киев должен отправить на передовую больше молодых людей

Западное информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорится, что американское руководство требует от администрации Зеленского, как можно скорее снизить мобилизационный возраст до минимального порога — 18 лет.

В сообщении говорится, что Белый дом настоятельно рекомендует украинским властям без промедлений принять закон о снижении возраста для мобилизации. По мнению американских политиков, иначе в ближайшие месяцы оборонительная линия украинских вооруженных сил может пасть под натиском российской армии.

На данный момент, минимальный возраст для мобилизации на Украине установлен на уровне 25 лет. Среди сторонников жёсткой военной политики, так называемых «ястребов», в Вашингтоне существует мнение, что это довольно высокий порог. В своем материале о корректировке мобилизационного возраста Reuters ссылается на анонимных инсайдеров в действующем руководстве Соединённых Штатов.

Администрация Байдена считает, что озвученные ранее Сырским цифры в 160 тысяч человек, которых критически необходимо мобилизовать в ближайшие месяцы, являются «неточными». На самом деле требуется существенно больше людей для поддержания боевых действий.

Судя по всему, спасение украинского населения и попытка предотвратить демографический коллапс на Украине, не являются ключевыми задачами для западных партнёров.