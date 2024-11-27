Трассировка лучей в данном проекте требует огромных ресурсов, с которыми приходится тяжело даже актуальным флагманам

Мод трассировки лучей для Portal 2 RTX Remix существенно меняет визуальную составляющую, однако, его графические улучшения требуют огромных ресурсов, так как трассировка лучей в игре значительно снижает производительность на графическом процессоре RTX 4080 при разрешении 4K.

Свежий анализ от MxBenchmarkPC наглядно демонстрирует, насколько сложной может быть трассировка лучей. При нативном 4K частота кадров падает с 200-300 FPS до неиграбельных 20-30 кадров в секунду в зависимости от ситуации, даже на мощном RTX 4080, который, казалось бы, должен обеспечивать более высокие показатели FPS. Для достижения приемлемой частоты кадров в Portal 2 RTX Remix, по сути, необходимы технологии NVIDIA DLSS и Frame Generation, чтобы поддерживать минимум 60 FPS, причём хотя бы в разрешении 2560х1440 пикселей.

Улучшенные визуальные эффекты достигаются за счёт применения шейдеров, поэтому стоит ожидать, что, кроме проблем с производительностью, могут возникнуть и другие трудности.

Portal 2 — вторая игра в серии, разработанная компанией Valve, которая вносит множественные улучшения по сравнению с предыдущей версией, включая отдельную кампанию для двух игроков в кооперативном режиме.