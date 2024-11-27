Эти игры теперь поддерживают NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, а также трассировку лучей

Список игр, в которых применяются технологии RTX, не прекращает увеличиваться, предоставляя пользователям доступ к NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и усовершенствованной трассировке лучей. Уже свыше 600 различных проектов получили полный пакет опций «Зелёного гиганта». При этом их число продолжает расти. Накануне к уже обширному перечню добавились три новые игры – Void Crew, War Thunder и Towers of Aghasba, и в дальнейшем ожидается ещё больше новинок.

Void Crew только что завершила период раннего доступа. В этой игре пользователь может стать воином и вместе с товарищами отправиться в увлекательное путешествие, борясь с полчищами противников. Void Crew будет поддерживать DLSS Super Resolution, что позволит обладателям видеокарт GeForce RTX улучшить производительность игры благодаря современным технологиям.

Следующей игрой является War Thunder. Хотя она была представлена еще в 2013 году, с тех пор проект значительно обновился и сейчас выглядит намного лучше ранних версий. В игре представлено множество танков, наземных боевых машин, самолётов и военных кораблей, которые могут выглядеть ещё более впечатляюще благодаря технологии DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex. Совсем недавно War Thunder получила патч, который добавил поддержку аппаратной трассировки лучей, что делает игровой процесс визуально более привлекательным.

Наконец, Towers of Aghasba стала последней игрой, которая была добавлена в список проектов с RTX. Эта новинка вышла только что и сейчас доступна в режиме раннего доступа. Игроки могут исследовать обширный мир, наполненный разнообразной флорой и фауной. В процессе игры пользователи столкнутся со множеством интересных персонажей, а также смогут внести свой вклад в развитие этого мира, создавая свою собственную цивилизацию на острове. Игра предоставляет возможность использовать DLSS Super Resolution, что обеспечивает более плавный игровой процесс.