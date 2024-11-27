Компания намерена увеличить свою долю на китайском рынке в 2025 году

Как сообщает издание Bloomberg, компания BYD обратилась к своим поставщикам с просьбой рассмотреть возможность снижения цен в следующем году. Это указывает на готовность китайского производителя электромобилей вступить в новую волну жесткой ценовой конкуренции на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Накануне в социальных сетях появился скриншот письма, предположительно направленного автогигантом из Шэньчжэня, в котором содержится требование о снижении цен на 10% с января. В сообщении говорится, что производитель электромобилей планирует продолжать предоставлять скидки в следующем году. Ценовая конкуренция на китайском автомобильном рынке, которая продолжается уже как минимум два года, привела к общему процессу консолидации и поставила небольшие компании на грань выживания.

Западные производители автомобилей, такие как Volkswagen AG и Stellantis NV, начали сотрудничество с китайскими брендами, включая Xpeng и Zhejiang Leapmotor Technology, стремясь воспользоваться их опытом в сегменте электрических автомобилей. В то же время премиальный бренд HiPhi и компания WM Motor столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и начали процедуры банкротства.

BYD на данный момент успешно преодолела этот период неурядиц, а иногда и улучшает свои позиции. Ранее в этом году компания инициировала новый этап снижения цен в своей отрасли, что позволило ей значительно увеличить свою долю на рынке и вытеснить более уязвимых соперников.

Она продолжает демонстрировать рекордные показатели выручки и прибыли. В последнем квартале ее доход впервые превысил выручку компании Tesla, а валовая прибыль достигла 21,9%, что является наивысшим значением за год.