Сообщается, что системы ПВО сбили десятки беспилотников

На протяжении двух ночей подряд украинские военные выбирают Ростовскую область в качестве главной мишени для атак дронов самолётного типа. В общей сложности за одну ночь нападение осуществлено на шесть российских регионов, о чём сообщает Министерство обороны.

Как отмечается в военном ведомстве, средства противовоздушной обороны работали в шести российских областях в ночь с 26 на 27 ноября, однако, основной удар пришёлся именно на Ростовскую. Предполагается, что руководство ВСУ стремится атаковать военные аэродромы в этом регионе, поскольку Соединённые Штаты ограничили использование ракет ATACMS исключительно Курской областью. Ранее специалисты из западных стран указывали на Ростовскую область как на ключевую цель для нанесения ударов западной ракетной техникой.

Ракетных атак не зафиксировано, однако, над регионом было перехвачено десять беспилотниками-камикадзе. По информации местных властей, все дроны были сбиты в районе Родионово-Несветайском. На земле пострадавших и разрушений не зарегистрировано. Кроме того, ещё семь беспилотников нанесли удар по Белгородской области. В ночь с 25 на 26 ноября Киев также предпринимал попытку атаковать данный регион. В ходе работы противовоздушной обороны было уничтожено 24 дрона ВСУ.