Аккумуляторы компании могут без проблем работать до 15 лет даже в грузовых автомобилях

С применением новейших коммерческих батарей для электрических транспортных средств компания CATL успешно решает ключевые проблемы, с которыми сталкиваются операторы тяжёлых грузовиков. Речь идёт о таких факторах, как затраты, срок службы и дальность пробега.

Батареи LFP из недавно анонсированной линейки Tectrans классифицируются по разным уровням ёмкости и диапазонам, однако, все они гарантируют срок службы в 15 лет без значительного снижения производительности. Для CATL это обычно означает, что ёмкость не падает ниже 85% от начальных показателей. Это отличается от современных аккумуляторов, применяемых в электромобилях, как например у Tesla, для которых гарантия на снижение ёмкости срабатывает при уровне ниже 70%.

Благодаря длительному сроку службы новых аккумуляторов для грузовых электромобилей, даже с возможностью сверхбыстрой зарядки 4C за 15 минут, компания CATL утверждает, что эксплуатационные расходы на такие машины в долгосрочной перспективе будут ниже, чем у дизельных автомобилей.

По оценкам компании, при стандартном восьмилетнем обслуживании коммерческий грузовик, который проезжает 125 000 миль в год и использует аккумуляторы Tectrans, сможет сэкономить свыше 130 000 долларов по сравнению с дизельным аналогом. Базовые пакеты Tectrans обеспечивают дальность поездки до 480 километров и сохраняют работоспособность на расстоянии, эквивалентном 1 200 000 километров. Также предусмотрена быстрая зарядка с мощностью 4C, позволяющая зарядить батарею до 70% всего за 15 минут. Следующая в линейке – это модификация для длительных поездок, которая рассчитана на пробег свыше 2 900 000 километров. CATL утверждает, что эксплуатация грузовиков на этом пакете оказывается более экономически выгодной по сравнению с дизельным топливом.

Линейка Tectrans — это не просто далёкое обещание, которое станет реальностью в будущем. На самом деле, CATL уже представила большинство своих технологий в сентябре. В сообщении сказано, что производственные процессы по изготовлению аккумуляторов уже запущены, и эти батареи используются примерно 20 ведущими мировыми производителями грузовых автомобилей.