В рамках DLC Omens of Destruction будет добавлен новый чемпион Кхорна, расширены некоторые фракции и внедрены новые механики

Creative Assembly сообщила, что новое дополнение к Total War: WARHAMMER III, под названием Omens of Destruction, будет выпущено 12 декабря. Это обновление предложит множество нового контента, который заинтересует фанатов серии. Включены будут обновлённые фракции, легендарный лорд и прочие интересные элементы.

Omens of Destruction сосредоточено на расширении фракций Khorne, Greenskins и Ogre Kingdoms, добавляя новых лордов, героев и юниты. Кроме того, в режиме Immortal Empires геймеры смогут воспользоваться новыми игровыми механиками, которые можно будет освоить и использовать в бою. Эта обновленная часть игры обещает внести свежие идеи и значительно расширить игровой опыт, предлагая игрокам больше возможностей.

В рамках патча 6.0 для Total War: WARHAMMER III игроки получат 100-го Легендарного Лорда в качестве бесплатного контента. Им станет Арбаал Непобедимый, чемпион Кхорна. Что касается платного контента в DLC, то будут представлены три значительных обновления для новых фракций. В будущем дополнении для Total War: WARHAMMER III пользователей ожидает множество новых юнитов, которые можно будет испытать в сражениях.