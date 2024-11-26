Машина получила шасси 8х8 и имеет возможность поражать цели на расстоянии до 25 километров

На прошедшей в Пхеньяне выставке военной техники Вооруженные силы Корейской Народной Демократической Республики представили новый самоходный противотанковый ракетный комплекс, получивший название Bulsae-5.

Судя по всему, эта модель является усовершенствованной версией комплекса Bulsae-4 с колесным шасси 6х6. Однако, теперь машина использует расширенную основу 8х8, при этом сохранив 8 пусковых установок. Вероятно, базой комплекса является модифицированная М-2010, разработанная по конструкции российского БТР-80. Таким образом специалисты КНДР наверняка старались улучшить мобильность техники.

Bulsae-4, представленный в конце 2010-х годов, базируется на шасси бронетранспортёра-амфибии M-2010 в конфигурации 6x6. Этот комплекс вооружен восемью противотанковыми ракетами, которые готовы к запуску и размещены на поворотной пусковой установке. Машина имеет дизельный двигатель, обеспечивающий максимальную скорость до 90 км/ч и дальность хода примерно 500 километров.

Удары противотанковыми комплексами предназначены для ведения боевых действий с закрытых позиций. Это позволяет атаковать бронированную технику сверху, поражая её наиболее уязвимые зоны. Максимальная эффективная дальность стрельбы лежит в диапазоне от 10 до 25 километров. Управление боеприпасами осуществляется через электронно-оптические головки самонаведения.